В Винницкой области родители уже неделю не хоронят труп двухмесячного ребенка

В селе Украинка (Винницкая область) труп двухмесячной девочки уже неделю не хоронят родители. Как сообщает корреспондент "Сегодня", тело держат дома в соседней комнате.
Гроб для ребенка родители не покупают. Хотят похоронить в могилу бабушки, просто в одежде, в которой она умерла, и засыпать землей.
Далее по теме
Маме умершего ребенка 36 лет, а папе 68.
Девочка завернута в розовое одеяло, лежит в пластиковой ванне, накрыта обычными досками.
По словам отца, умерла девочка, захлебнувшись молоком матери.
В Харькове посреди улицы нашли труп младенца в пакете
В Харькове в Шевченковском районе нашли тело ребенка в пакете. Труп лежал у подъезда дома по улице Есенина.
Мать ребенка — 22-летняя студентка местного учебного заведения, гражданка другой страны.
Девушка призналась, что именно она выбросила ребенка. Все из-за того, что младенец родился мертвым. Она живет в многоквартирном доме, возле которого было обнаружено тело ребенка.
Читайте также:
- В Киеве возле жилого дома нашли труп девушки. Тело лежало в поле.
- В Одесской области в дачном доме обнаружили тела пятерых человек. Среди умерших – трое малолетних детей.