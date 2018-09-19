В Винницкой области СБУ изъяла у мужчины крупную партию опасных наркотиков

Сегодня, 16:07

Стоимость изъятых наркотических веществ на "черном" рынке составляет около полумиллиона гривен


Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Винницкой области Служба безопасности Украины изъяла из незаконного оборота особо опасные наркотики. Вещества обнаружили у ранее судимого жителя Винницы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Во время санкционированного обыска по месту жительства ранее судимого за аналогичные преступления винничанина правоохранители изъяли более килограмма амфетамина и полкилограмма каннабиса. По предварительным оценкам стоимость изъятого товара составляет на "черном" рынке почти пятьсот тысяч гривен", – говорится в сообщении.

На данный момент изъятые наркотики передали на экспертизу. Задержанному  мужчине готовят сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 307 и 309 Уголовного кодекса Украины.

Ранее полиция Кировоградской области разоблачила группировку, занимавшуюся торговлей наркотиками и психотропными веществами. 

А в Николаевской области правоохранители штурмом брали дом наркоторговцев.
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