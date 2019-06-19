В Винницкой области семейный конфликт закончился трагедией

Тела супругов нашли в их доме

Фото: Pixabay

В Винницкой области мужчина убил свою жену и застрелился. Трагедия произошла в селе Гальжбиевка Ямпольского района. Тела супругов нашли в их доме утром 18 июня.

"Тела обнаружили в доме погибших. Выстрелы в голову были осуществлены из гладкоствольного охотничьего ружья. Местные жители отмечают, у супругов накануне завязался конфликт. Несмотря на показания местных и обстановку в доме, все указывает на то, что мужчина застрелил жену, потом себя", – сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Винницкой области.

На данный момент все обстоятельства инцидента выясняются. По данному факту копы открыли уголовное производство ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

Напомним, не так давно в городе Беляевка Одесской области 37-летний мужчина задушил свою 43-летнюю жену и 10-летнюю дочь, а после этого совершил самоубийство.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

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