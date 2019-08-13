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В Винницкой области случайно нашли старинные украшения

Сегодня, 14:13

Находкам, по словам историков, не менее 300 лет

В селе Гопчица Винницкой области случайно нашли монеты, перстни, кольца и крестики, которым не менее 300 лет.

Историки говорят, что раньше на так называемой "базарной горе" торговали купцы со всего мира. Вероятно, украшения просто потерялись и сейчас их исследуют. Кроме того, в начале сентября планируют устроить выставку найденных вещей.

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Напомним, ранее мы писали, как бердянская зоозащитница Валентина Мамай нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу. Через несколько дней после покупки мужчина заметил внутри металлическую коробку, набитую купюрами достоинством 500 евро.

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Кроме того, мы сообщали, что британцы Эндрю Винтер, Тобиас Новак и его брат Матеуш приняли участие в фестивале для любителей поиска сокровищ неподалеку от английской деревни Хамблден и откопали невероятный клад стоимостью пять миллионов гривен. 

Смотрите видео: в Италии нашли уникальный клад времен Римской империи.

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