В Винницкой области снова погиб военный: второй за два дня

Капитана ВСУ нашли на улице без сознания, жестоко избитым

В Винницкой области снова погиб военнослужащий – на улице одного из сел в Барском районе нашли офицера районного военкомата в бессознательном состоянии, который был сильно избит.

Как сообщила спикер областной полиции Анна Олейник, капитан Михаил Гольовский работал в районном военкомате меньше года, сообщает "Суспільне".

Человека в бессознательном состоянии обнаружил на улице житель села Чемерисы-Барские, который и сообщил об этом в полицию.

Офицера доставили в больницу, но медики не смогли спасти его жизнь – от полученных травм он скончался, не приходя в сознание.

В настоящее время следователи и оперативники полиции выясняют обстоятельства происшествия, а также людей, причастных к преступлению. Открыто уголовное производство по статье "нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего".

По словам Олейник, погибший офицер был неконфликтным человеком. 39-летний офицер служил в Барском военкомате с декабря 2019 года. У него остались жена и двое дочерей.

Тело погибшего доставили в Могилев-Подольский, где живут его родители. 28 мая состоятся похороны.

Напомним, ранее в Виннице полицейские нашли на улице бойца Нацгвардии, у которого было ножевое ранение. Мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Также сообщалось, что в Житомирской области арендатор пруда устроил бойню, застрелив семерых знакомых, приехавших порыбачить в Новоселицу Попельнянского района из Киева. Среди убитых – мужчины от 29 до 50 лет, в том числе трое бойцов Нацгвардии, ветеранов боевых действий на Донбассе.

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