В Винницкой области со стрельбой задержали пьяного тракториста

Мужчина сбил велосипедистку и пытался сбежать во время оформления ДТП

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области пьяного водителя копам пришлось задерживать со стрельбой. Теперь мужчине грозит до двух лет за решеткой.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел 16 ноября у села Семаки Хмельницкого района. Пьяный водитель сбил женщину, которая с велосипедом шла по грунтовой дороге. На место сразу же выехали копы, но во время оформления ДТП 60-летний мужчина завел трактор и начал уезжать. Один из полицейских выбрался на плуг и пытался добраться до кабины, но водитель столкнул его. Чтобы остановить мужчину, полицейский начал стрелять по колесам трактора, но это не увенчалось успехом.

Фото: ГУНП в Винницкой области

Спустя несколько часов копы задержали водителя возле магазина в селе Чернятинцы. Мужчина покинул трактор в лесополосе из-за того, что он застрял в грязи. Теперь трактористу грозит до двух лет лишения свободы.

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Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

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Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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