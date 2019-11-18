В Винницкой области со стрельбой задержали пьяного тракториста

В Винницкой области пьяного водителя копам пришлось задерживать со стрельбой. Теперь мужчине грозит до двух лет за решеткой.
Как сообщили в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел 16 ноября у села Семаки Хмельницкого района. Пьяный водитель сбил женщину, которая с велосипедом шла по грунтовой дороге. На место сразу же выехали копы, но во время оформления ДТП 60-летний мужчина завел трактор и начал уезжать. Один из полицейских выбрался на плуг и пытался добраться до кабины, но водитель столкнул его. Чтобы остановить мужчину, полицейский начал стрелять по колесам трактора, но это не увенчалось успехом.
Спустя несколько часов копы задержали водителя возле магазина в селе Чернятинцы. Мужчина покинул трактор в лесополосе из-за того, что он застрял в грязи. Теперь трактористу грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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