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В Винницкой области сожгли 22 тысячи птиц: что произошло

22 января, 10:28

Из-за ЧП в Немировском районе вводили карантин

Найдена редчайшая четвероногая курица Фото: William Moreland / Unsplash

Найдена редчайшая четвероногая курица Фото: William Moreland / Unsplash

В Винницкой области зафиксировали вспышку птичьего гриппасожжены 22 тысячи птиц. Об этом сообщили в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По состоянию на 9:00 21.01.2020 в эпизоотическом очаге умертвили бескровным методом и сожгли 22 тысяч голов птицы", – рассказали в ведомстве.

Птицы начали гибнуть 18 января на предприятии "Хутор" в селе Бугаков Немировского района. Потом выяснилось, что они были больны гриппом. В связи с этим в районе был введен карантин – в зону защиты вокруг эпизоотического очага внесли 9 населенных пунктов, а в зону наблюдения – 23.

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О вспышке гриппа уже сообщили Всемирную организацию здравоохранения животных и международных торговых партнеров Украины. Мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя гриппа птицы продолжаются.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина не готова к новому коронавирусу из Китая, из-за которого Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное заседание.

Напомним, 31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Видео: Reuters

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