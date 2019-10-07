В Винницкой области спецназ освободил заложника и задержал похитителей

В Винницкой области спецназ КОРД освободил заложника / Фото: Нацполиция

В Винницкой области ночью 6 октября бойцы специального подразделения КОРД освободили 24-летнего жителя Калиновки, которого несколько часов удерживали двое мужчин.

Как сообщил начальник областного управления Нацполиции Юрий Педос, информацию о том, что местного жителя избили и незаконно удерживают в гараже, поступила копам около 23 часов.

Вскоре выяснилось, что потерпевший, вместе со своим знакомым, пришли к 32-летнему жителю села Корделивка, чтобы поиграть на компьютере, а позже хозяин пригласил их в гараж, где находились еще два человека. Позже во время распития алкогольных напитков между ними возник конфликт и драка, в которой пострадал один из гостей.

В свою очередь, другой парень позвонил знакомому, чтобы тот приехал и забрал их. Когда к дому подъехала машина и парень хотел выйти, один из присутствовавших мужчин ему задержал. Гость вырвался и побежал к машине, а злоумышленник начал стрелять ему вслед.

В результате нескольких выстрелов был поврежден автомобиль, а избитого парня закрыли в гараже и угрожали расправой.

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Как заявил Юрий Педос, после поступления сообщения был введен оперативный план "Заложник", к реализации которого подключили управление уголовного розыска и бойцов спецподразделения КОРД.

"С первого разговора компромисса достичь не удалось, но в дальнейших разговорах, именно тот человек, который, по нашим оперативным данным, стрелял в сторону потерпевших, пообещал лично мне не совершать насилия. После этого я договорился с ним, чтобы он вышел из дома, чтобы все решить мирно. Он согласился", - вспомнил начальник областной полиции.

Потерпевшего заложника с телесными повреждениями госпитализировали. С места происшествия следственно-оперативной группой полиции было изъято устройство для отстрела резиновых пуль, магазины к пистолету "Форд 12", стрелянные гильзы от неустановленного оружия, устройство для приема наркотиков, каннабис.

Позже задержанный признался, что ружье "Сайга", из котороо стреляли по легковушке, он выбросил в пруд.

На основании собранных доказательств были задержаны два человека – жители Калиновского района 32 и 34 лет. Один из них ранее был судим, а второй – бывший военный.

Следственным управлением открыты два уголовных производства: по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека" и "покушение на умышленное убийство". За такие преступления может грозить до 15 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в столице и области полицейские раскрыли ряд резонансных преступлений. Так, в Печерском районе задержали двух аферистов, которые на Крещатике обманули киевлянку во время обмена валюты.

Отметим, что столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на камеры видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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