В Винницкой области спецназовцы задержали членов банды, которые похищали и пытали людей (фото)

В Винницкой области полицейские задержали трех мужчин, которые лишили свободы и пытали двух человек. Они требовали отдать им несуществующий долг в 3000 долларов.

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Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Отмечается, что 17 ноября злоумышленники силой вывезли двух пострадавших в Шаргород и закрыли в частном доме. Там они били их битами и запугивали, стреляя из огнестрельного оружия. На следующий день одного из мужчин отпустили, чтобы он принес деньги.

Избитый мужчина обратился в больницу за помощью, его госпитализировали. Вскоре после этого полицейские установили место, где удерживали заложника. Чтобы освободить второго пострадавшего, провели операцию со спецназовцами.

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Подозреваемые пытались скрыться, но их начали преследовать полицейские. За пределами города авто злоумышленников оттеснили, и те врезались в дерево. Затем троих злоумышленников, которые пытались убежать в лес, задержали бойцы КОРДа.

Правонарушителями оказались жители Шаргородского района, сейчас они в изоляторе. Один из участников преступной группы ранее судим за разбой.

Следователи открыли уголовные производства, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Виннице супруги удерживали мужчину в подвале и пытали за "долг".

Кроме того, в Одессе задержали участников банды, которые похищали людей ради выкупа.

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