В Винницкой области стая волков держит в страхе несколько сел

Стая волков держит в страхе несколько сел в Винницкой области. Хищники днем охотятся на скот на пастбищах, а вечером разрывают его просто во дворах. Кроме того, волки не боятся людей.

В частности, несколько дней назад на глазах пастухов волки разорвали 11 коз. Это произошло днем в селе Нагоряны. Один хищник отделил коз и погнал их к кустарникам, где скот уже подстерегала целая стая. От домашних животных остались только кости.

А местный житель Николай Боднаревский искал два дня своих коз, но – тщетно. Домой вернулась только одна – с прокушенным горлом. Из-за постоянных нападений волков люди боятся вечером выходить из домов.

"За одну ночь волк три раза приходил, с интервалом где-то в два-три часа. Первый раз в десять вечера пришел", – рассказывает жительница села Нагоряны Наталья Боднаревская.

Отметим, что в прошлом году местные охотники застрелили трех хищников, но стая село не оставила. За помощью люди обратились к местным властям, но чиновники не спешат с действиями.

"Охотников надо собирать, но сейчас еще лето, листья много. Практически невозможно поймать волка", – рассказал сельский голова Козлова Николай Сафтюк.

Охотники говорят: отстреливать волков смогут только через два месяца, когда на это начнут выдавать разрешения. Уверены, что хищники нападают не только ради еды – так учат охотиться молодняк.

"Волк с волчицей тренируют детенышей, они идут туда, где мясо, где корма", – рассказал егерь Могилев-Подольского украинского общества охотников и рыболовов Иван Патронак.

Но ждать два месяца пострадавшая семья Боднаревских не собирается и планирует нанять специалистов, которые отлавливают волков. Только так надеются уберечь скот.

Ранее жители сел Запорожской области жаловались, что все чаще и чаще волки появляются на подворьях и без особых усилий охотятся прямо там на домашний скот. Также мы писали, что Донбасс атакуют волки: люди в панике.

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