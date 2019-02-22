В Винницкой области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие

Пострадавших госпитализировали в больницу

Фото: ГУНП в Винницкой области.

В Винницкой области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fec/5b3/5c6fec5b3bb4a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fec/5b3/5c6fec5b3bb4a.jpg 2019-02-22T14:35:00+02:00 Другие регионы Пострадавших госпитализировали в больницу

В Винницкой области столкнулись автобус и легковушка. В результате аварии пострадали четверо человек, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Жуткое ДТП произошло вечером 21 февраля на трассе Тульчин-Немиров возле села Вовчок Немировского района. Как выяснилось, ВАЗ-2105, под управлением 40-летний водителя, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "Богдан".









В результате ДТП пострадали четыре человека: водители двух автомобилей и их пассажиры. Пострадавших госпитализировали в районную больницу, но после оказания медицинской помощи троих из них отпустили.

"По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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