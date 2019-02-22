В Винницкой области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие
Пострадавших госпитализировали в больницу
В Винницкой области столкнулись автобус и легковушка. В результате аварии пострадали четверо человек, сообщили в пресс-службе ГУНП области.
Жуткое ДТП произошло вечером 21 февраля на трассе Тульчин-Немиров возле села Вовчок Немировского района. Как выяснилось, ВАЗ-2105, под управлением 40-летний водителя, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом "Богдан".
В результате ДТП пострадали четыре человека: водители двух автомобилей и их пассажиры. Пострадавших госпитализировали в районную больницу, но после оказания медицинской помощи троих из них отпустили.
"По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавшие". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ровно один из начальников патрульной полиции попал в ДТП
У руководителя отдела безопасности дорожного движения – закрытая черепно-мозговая травма и ушибы
В Одесской области пьяный мужчина угнал маршрутку и устроил ДТП
Под действием водки парень далеко не уехал: на первом же крутом повороте он не справился с управлением