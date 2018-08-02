В Винницкой области столкнулись два грузовика: есть пострадавший

Сегодня, 14:31

Водитель одного из автомобилей уснул за рулем


Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

Сегодня утром, на трассе "Гайсин-Немиров", произошло столкновение грузовиков "MAN" и "DAF", в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"43-летний водитель автомобиля "MAN", житель Николаевской области, столкнулся с грузовиком "DAF", которая была припаркована на обочине дороги. Предварительная причина аварии – водитель уснул за рулем", – рассказали в полиции.

В результате аварии пострадал водитель "MAN". С переломом ноги его госпитализировали в больницу.

"Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами", – отметили правоохранители.

Как ранее сообщалось, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику опубликовала пресс-служба МВД. Кроме того, с начала года произошло 9965 аварий с пострадавшими. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли.

Кроме того, согласно статистике МВД, за 2017 год в стране произошло свыше 162 тыс. ДТП, из них с пострадавшими — 27220. Погибло 3432 человека.
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