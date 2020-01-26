В Винницкой области столкнулись легковушки: три человека пострадали

/ Фото: ГСЧС

Под Винницей столкнулись две легковушки. В результате столкновения пострадали три человека. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

По данным спасателей, дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 25 января в 21:36 вблизи поселка Ксаверовка Винницкого района.

На месте спасатели выяснили, что столкнулись две легковушки Scoda Octavia и Mitsubishi Galant. В результате дорожной аварии трех человек госпитализировали с травмами различной тяжести.

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Спасатели разрезали элементы конструкции кузова и отсоединили газобаллонное оборудование и питание.

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Как ранее сообщали новости "Сегодня", на дорогах Украины продолжают гибнуть люди, а аварий становится все больше. Так, за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. Читайте подробнее о статистике ДТП в Украине и сколько человек погибли.

Кроме того, полицейские назвали пять главных причин ДТП на украинских дорогах. Департамент патрульной полиции опубликовал статистику аварий и их главных причин за 9 месяцев 2019 года, сравнив ее с 2018 годом. В полиции объяснили, помогут ли штрафы за нарушение ПДД уменьшить количество аварий.

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