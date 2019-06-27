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В Винницкой области столкнулись микроавтобус и грузовик: восемь пострадавших

27 июня, 09:47

Водитель грузовика выехал на встречную полосу

Фото: Нацполиция

В Винницкой области, где недавно разгорелся скандал об убийстве предпринимателя, столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате ДТП пострадал водитель автобуса и его семь пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

По информации ведомства, ДТП произошло в Немировском районе вблизи села Каролина 26 июня около полудня.

Предварительно, 34-летний водитель грузовика, житель Полтавской области, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Mercedes Sprinter. Автобус курсировал из Гайсина в Винницу.

В результате удара пострадал 46-летний водитель микроавтобуса и семь пассажиров. Их госпитализировали.

"В действиях водителя грузовика усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным и средствами). За такое правонарушение предусмотрено до трех лет ограничения свободы", – пишут в сообщении.

Причины ДТП будут установлены в ходе досудебного расследования.

Напомним, 25 июня вблизи села Ярчовцы в Тернопольской области произошло смертельное ДТП. Там на автодороге Тернополь-Львов-Рава Русская в лобовом столкновении сошлись BMW 31ВИ и Opel Zafira. 21-летний водитель BMW, уроженец Азербайджана, погиб.

Кроме того, мы сообщали, что в Киевской области за сутки в ДТП пострадали трое детей. 15-летний парень попал под колеса автомобиля в Броварах, двое детей в Васильковском районе пострадали в результате столкновения Toyota Prado и Citroen. Еще один человек погиб в ДТП в Киево-Святошинском районе.


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Тег ДТП, грузовик, столкновение, микроавтобус, винницкая область

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Источник:

Нацполиция

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