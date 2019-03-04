В Винницкой области столкнулись микроавтобус и легковушка: погиб мужчина
Водитель легковушки от полученных травм скончался в больнице
В Винницкой области столкнулись микроавтобус и легковушка. В ДТП погиб водитель легкового авто, сообщили в пресс-службе полиции области.
ДТП произошло вблизи села Дякивци Литинского района. Как выяснилось, "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.
В результате аварии погиб 29-летний водитель легковушки. От полученных травм он скончался в больнице. Кроме того, пострадал девятилетний пассажир Mercedes Sprinter, его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.
"Обстоятельства аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", – рассказали в полиции и отметили, что виновнику ДТП грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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