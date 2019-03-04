В Винницкой области столкнулись микроавтобус и легковушка: погиб мужчина

Водитель легковушки от полученных травм скончался в больнице

Фото: ГУНП в Винницкой области.

В Винницкой области столкнулись микроавтобус и легковушка: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d1e/b86/5c7d1eb867ac2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d1e/b86/5c7d1eb867ac2.jpg 2019-03-04T15:13:00+02:00 Другие регионы Водитель легковушки от полученных травм скончался в больнице

В Винницкой области столкнулись микроавтобус и легковушка. В ДТП погиб водитель легкового авто, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вблизи села Дякивци Литинского района. Как выяснилось, "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В результате аварии погиб 29-летний водитель легковушки. От полученных травм он скончался в больнице. Кроме того, пострадал девятилетний пассажир Mercedes Sprinter, его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

"Обстоятельства аварии выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего)", – рассказали в полиции и отметили, что виновнику ДТП грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области столкнулись микроавтобус и легковушка: погиб мужчина". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.