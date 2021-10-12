Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости в регионах Другие регионы

В Винницкой области сын до смерти забил пожилую маму

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
12 октября, 15:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На теле пенсионерки полицейские нашли много синяков и ушибов
Мужчине грозит до 10 лет заключения / Коллаж "Сегодня"
Мужчине грозит до 10 лет заключения / Коллаж "Сегодня"

В Винницкой области 33-летний мужчина забил до смерти палкой свою маму. Сына пенсионерки задержали.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Подробности

Мужчина уже был ранее судим. Между ним и его мамой был конфликт. Сын взял палку и избил до смерти пенсионерку. На ее теле полицейские нашли многочисленные гематомы, синяки, ушиби, а дома они нашли следы крови.

В полицию обратился мужчина и сообщил о том, что в собственном доме он обнаружил тело своей матери без признаков жизни.

Наказание

Сейчас сына пенсионерки задержали. Полицейские начали следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Мужчине грозит до 10 лет заключения.

Домашнее насилие

Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического – и большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием. Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

92 229

заболело за неделю в Украине

+36%

Вакцинация
По состоянию на 11 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 198 086
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 609 047
Всего введенных доз 13 807 133
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,80
18,33
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,91
28,46
17,86
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.36

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.5

Какой будет погода в октябре
Прогноз на целый месяц
Узнать

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать на море в октябре
ТОП-5 направлений
Хочу на море!
SHOW MUST GO ON

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Меган Фокс и Машин Ган Келли для GQ Style
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать Сегодня
В Сеть!
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять