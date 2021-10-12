В Винницкой области сын до смерти забил пожилую маму

В Винницкой области 33-летний мужчина забил до смерти палкой свою маму. Сына пенсионерки задержали.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Подробности
Мужчина уже был ранее судим. Между ним и его мамой был конфликт. Сын взял палку и избил до смерти пенсионерку. На ее теле полицейские нашли многочисленные гематомы, синяки, ушиби, а дома они нашли следы крови.
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В полицию обратился мужчина и сообщил о том, что в собственном доме он обнаружил тело своей матери без признаков жизни.
Наказание
Сейчас сына пенсионерки задержали. Полицейские начали следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Мужчине грозит до 10 лет заключения.
Домашнее насилие
Около 45 % населения Украины подвергается насилию – физическому, сексуальному или психического – и большинство из них – женщины. Проблема насилия всегда была окружена молчанием. Также в начале 2020 года в Украине почти не было приютов для женщин, которые подвергаются домашнему насилию.
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