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В Винницкой области умерли от отравления двое маленьких сестер, еще один ребенок в больнице

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
7 сентября, 10:44
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По предварительным данным, дети отравились грибами или ягодами
По данному факту полиция начала расследование. Фото: коллаж "Сегодня"
По данному факту полиция начала расследование. Фото: коллаж "Сегодня"

В Винницкой области в результате отравления умерли двое сестер в возрасте 4 и 13 лет. Еще один ребенок из семьи — 12-летний мальчик находится в больнице.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 5 сентября детей с симптомами острого отравления неизвестным веществом госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы. Во время оказания медицинской помощи сестренки, к сожалению, умерли. Следствие устанавливает причины их смерти.

Еще один ребенок из этой семьи — 12-летний мальчик находится в больнице.

Одна из версий отравления — употребление грибов или лесных ягод, говорят в полиции. Также полиция проверяет профессионализм действий врачей. Окончательную причину смерти детей установят после проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту полиция начала расследование уголовного производства, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное расследование продолжается.

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Признаки и симптомы отравления грибами

  • тошнота;
  • рвота;
  • общая слабость;
  • удушье;
  • брадикардия (замедленный пульс);
  • судороги;
  • сильная диарея;
  • обезвоживание;
  • повышенная температура тела – до 38°С;
  • воспаления желудка и тонкого кишечника (острый гастроэнтерит);
  • сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки;
  • холодные руки и ноги (отток крови от конечностей);
  • головная боль;
  • головокружения.

При тяжелом отравлении возможны следующие симптомы:

  • появление бреда, галлюцинации;
  • расстройство психики;
  • повышенное потоотделение и слюнотечение;
  • лёгкое сужение зрачков;
  • повышенная сонливость;
  • желтуха (болезнь Госпела);
  • сердечная недостаточность;
  • нарушения дыхания;
  • отек легких;
  • кома.

Ранее мы сообщали, что в летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети.

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Также напомним, в детсаду в Одесской области массово отравились дети, трое попали в больницу.

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