В Винницкой области умерли от отравления двое маленьких сестер, еще один ребенок в больнице

По предварительным данным, дети отравились грибами или ягодами

По данному факту полиция начала расследование. Фото: коллаж "Сегодня"

В Винницкой области в результате отравления умерли двое сестер в возрасте 4 и 13 лет. Еще один ребенок из семьи — 12-летний мальчик находится в больнице.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 5 сентября детей с симптомами острого отравления неизвестным веществом госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы. Во время оказания медицинской помощи сестренки, к сожалению, умерли. Следствие устанавливает причины их смерти.

Еще один ребенок из этой семьи — 12-летний мальчик находится в больнице.

Одна из версий отравления — употребление грибов или лесных ягод, говорят в полиции. Также полиция проверяет профессионализм действий врачей. Окончательную причину смерти детей установят после проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту полиция начала расследование уголовного производства, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное расследование продолжается.

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Признаки и симптомы отравления грибами

тошнота;

рвота;

общая слабость;

удушье;

брадикардия (замедленный пульс);

судороги;

сильная диарея;

обезвоживание;

повышенная температура тела – до 38°С;

воспаления желудка и тонкого кишечника (острый гастроэнтерит);

сильные боли в животе с диареей до 10-15 раз в сутки;

холодные руки и ноги (отток крови от конечностей);

головная боль;

головокружения.

При тяжелом отравлении возможны следующие симптомы:

появление бреда, галлюцинации;

расстройство психики;

повышенное потоотделение и слюнотечение;

лёгкое сужение зрачков;

повышенная сонливость;

желтуха (болезнь Госпела);

сердечная недостаточность;

нарушения дыхания;

отек легких;

кома.

Ранее мы сообщали, что в летнем лагере на Прикарпатье массово отравились дети.

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Также напомним, в детсаду в Одесской области массово отравились дети, трое попали в больницу.