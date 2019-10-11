В Винницкой области уничтожили две авиабомбы: появилось видео

В селе Петрик в Винницкой области ликвидировали две авиационные бомбы времен Второй мировой войны. Пиротехники говорят, что снаряды могли взорваться в любой момент.

Боеприпасы нашли под землей на окраине села. На находку наткнулись сотрудники Службы спасения, когда обследовали территорию бывшего авиационного полигона. По словам пиротехников, бомбы могли сдетонировать в любой момент.

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Напомним, ранее в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны – авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова. На них наткнулся водитель спецтехники во время работ. Саперы говорят – чудом никто не пострадал.

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Кроме того, в Днепропетровской области нашли 500-килограммовую авиабомбу. Ее нашли во время земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка.

А в Италии эвакуировали 11,3 тыс. человек из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны.

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