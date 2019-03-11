В Винницкой области упавшее дерево раздавило женщину
Тело женщины из-под ветвей спасатели доставали с помощью спецоборудования
В Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Об инциденте спасателям стало известно сегодня в 10:13 в Хмельнике. Как выяснилось, дерево упало на проезжую часть дороги и раздавило 28-летнюю жительницу села Диброва.
"Прибыв на место происшествия, спасатели Государственной пожарно-спасательной части №9 с помощью спецоборудования распылили ветви и освободили женщину из-под поваленного ветром дерева", – рассказали в ГСЧС.
На данный момент причины, которые привели к гибели женщины, выясняют правоохранители.
Напомним, 10 марта в Виннице из-за падения дерева погибла 12-летняя девочка. Трагедия произошла на улице Ватутина, недалеко от Восточного автовокзала.
Стоит напомнить также, что недавно в Николаеве упавшее дерево раздавило микроавтобус. Из-за сильного ветра тополь свалился на провода электроопоры и упал на микроавтобус, который проезжал мимо. Спасателям в течение двух часов пришлось распиливать дерево, чтобы освободить дорогу.
Как сообщалось, синоптики предупредили об изменении погоды. Украину не только будут поливать дожди почти на всей территории страны, но и будет сильный ветер, особенно в западных областях – 25-28 м/с.
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