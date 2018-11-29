В Винницкой области усилили охрану границы с Приднестровьем

Россияне могут забросить в Украину диверсантов с территории Приднестровья

В Винницкой области усилили охрану границы с непризнанным Приднестровьем. Для этого привлекли дополнительные силы пограничников, сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов Нацгвардии и полицейских.

Были оборудованы противотанковые рвы на участке в 34 километра, а также установлены передвижные блокпосты. В областной администрации не исключили и возможного привлечения резервистов, которых на территории области около тысячи.

Причиной таких мер является тот факт, что из непризнанной республики, где до сих пор находится российский военный контингент, в Винницкую область могут забрасывать диверсионные группы.

"Они переведены там на казарменное положение, используют беспилотники. Мы мониторим ту ситуацию, которая там есть. На сегодняшний день говорить о каких-то угрозах масштабного характера с территории Приднестровья нет оснований. Наибольшую угрозу могут нести так называемые диверсионные группы, которые могут засылаться и дезорганизовывать ситуацию", – объяснил Валерий Коровий, глава Винницкой ОГА.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.