В Винницкой области установили памятник пилотам, погибшим во время учений "Чистое небо – 2018"

Причины и детали трагедии до сих пор не разглашают

В Винницкой области открыли памятник американскому и украинскому пилотам. В прошлом году во время международных учений "Чистое небо – 2018", в селе Уланов, в 600 метрах от жилых домов разбился истребитель. Внутри были Иван Петренко и Сет Неринг. Оба пилота погибли. Памятник установили в виде самолета, у которого на одном крыле изображен флаг Украины, на другом – знамя США. До сих пор детали и причины трагедии не разглашают.

Напомним, трагедия произошла 15 октября 2018 года. Вечером 16 октября стало известно о том, что обломки потерпевшего крушение самолета были найдены близ соседнего с Улановом села Пагурцы Хмельницкого района Винницкой области. Позже выяснилось, что потерпел крушение истребитель Су-27УБ с бортовым номером 70, серийный номер: 96310424040.

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О гибели обоих пилотов стало известно еще позже. А потом в ВСУ раскрыли подробности о разбившемся Су-27, его техсостоянии. Командование Воздушных сил ВСУ заявило о сложных метеорологических условиях в районе проведения учебного полета. В тоже время, как уточнили в пресс-центре командования ВС, полет осуществлялся при установленном погодном минимуме, а летчик был подготовлен к выполнению задач в таких условиях .

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