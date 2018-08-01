В Винницкой области в частном доме открыли контактный мини-зоопарк

В городе Казатин Винницкой области супруги Автуховы в собственном частном доме создали мини-зоопарк. Тут можно отдохнуть, снять стресс и поиграть с веселыми животными.

Сначала животных супруги начали заводить для себя, а потом к ним стали приходить соседи. Теперь при входе гостей встречают пони и барашек, а в доме обитают около полсотни веселых и игривых животных. В просторных и чистых клетках живут только лисы, еноты и хорьки, а в открытых вольерах – морские свинки и ежики.

Все животные зоопарка ручные и каждое имеет свое имя. Как только в дом заходят посетители, зверьки сразу же просятся на руки. Как отмечает хозяин дома, фазаны, вьетнамские свиньи, чернобурка, шиншиллы и кролики снимают стресс. Это подтверждают и посетители. Ведь здесь они могут не только смотреть на животных, а брать их на руки, кормить и играть.

Чтобы животные были в хорошем настроении, за ними не только хорошо ухаживают. Для каждого разработали индивидуальное меню. В частности, хищники в зоопарке едят только мясо.

Ране мы писали о том, что парочка редких золотистых львиных тамаринов поселилась в Черкасском зоопарке. Кай и Герда уже радуют посетителей своими прическами и оригинальным пением.

Напомним, не так давно львиный прайд Бердянского зоопарка пополнился малышками-львицами.