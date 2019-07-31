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В Винницкой области в электричке на ходу загорелся вагон: появились фото и видео

Сегодня, 16:05

Возгорание произошло недалеко от Жмеринки

В Винницкой области в электричке на ходу загорелся вагон: появились фото и видео Другие регионы Возгорание произошло недалеко от Жмеринки

В Винницкой области, на перегоне Браилов – Жмеринка, произошел пожар в одном из вагонов электрички "Казатин – Жмеринка".

Как сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел утром 31 июля – около 9:42 возле села Тартак Жмеринского района, когда загорелся хвостовой вагон электрички, в котором, к счастью, не было пассажиров.

"В 10:30 пожар локализован, а в 10:43 ликвидирован", – заявили в ГСЧС.

В свою очередь, в пресс-службе "Укрзализныце" отметили, что машинисты оперативно обнаружили возгорание, оповестили о нем пассажиров и провели эвакуацию.

"Вагон, где произошло возгорание, был немедленно отцеплен. В результате происшествия никто не пострадал", – заверили железнодорожники.

После ликвидации пожара поезд продолжил движение и в 11:44 прибыл на станцию ​​Жмеринка вместе с пассажирами.

В результате происшествия произошла задержка пяти пассажирских поездов и одного пригородного. Время опоздания было немногим больше часа.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. В "Укрзализныце" начали служебное расследование. К борьбе с огнем спасатели привлекали четыре человека личного состава и один спецавтомобиль.

Напомним, ранее в Хмельницкой области во время борьбы с мощным пожаром погиб спасатель. Трагедия произошла в селе Дунаевцы, где вспыхнул пожар в деревообрабатывающем цеху – огонь охватил 600 квадратных метров помещения, а боролись с возгоранием 14 пожарных машины и почти 60 спасателей.

Кроме того, мы рассказывали, как в Волынской области спасатель вынес из пылающего дома соседку-пенсионерку

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Источник: Сегодня

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