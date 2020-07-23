В Винницкой области в масштабном ДТП погибли четыре человека: первые фото с места

В Винницкой области произошло смертельное ДТП – столкнулись автомобиль Opel Zafira и грузовик MAN. Жертвами аварии стали четыре человека.
Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все случилось утром 23 июля в Литинском районе, на автодороге М-12 вблизи села Лукашевка.
Выяснилось, что в салоне Opel на момент столкновения находились семь человек, четверо из них погибли. Все погибшие были пассажирами легковушки. Водители обоих авто и еще двое пассажиров легковушки получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.
Кроме того, после столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части и перевернулся.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции и эксперты", – рассказали в полиции.
Напомним, недавно во Львовской области на трассе Киев-Чоп в ДТП попали три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен.
А на автодороге Киев – Чоп неподалеку от Мукачево в жутком ДТП погибли три человека.
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