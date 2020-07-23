Українська
$ 27,78
32,19
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

В Винницкой области в масштабном ДТП погибли четыре человека: первые фото с места

23 июля, 10:22

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Еще четыре человека пострадали в аварии

В Винницкой области произошло смертельное ДТП – столкнулись автомобиль Opel Zafira и грузовик MAN. Жертвами аварии стали четыре человека.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все случилось утром 23 июля в Литинском районе, на автодороге М-12 вблизи села Лукашевка.

Выяснилось, что в салоне Opel на момент столкновения находились семь человек, четверо из них погибли. Все погибшие были пассажирами легковушки. Водители обоих авто и еще двое пассажиров легковушки получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Кроме того, после столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции и эксперты", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно во Львовской области на трассе Киев-Чоп в ДТП попали три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен.

А на автодороге Киев – Чоп неподалеку от Мукачево в жутком ДТП погибли три человека.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП погиб грузовик столкновение автомобили пострадавшие Винницкая область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Херсоном пронесся смерч: стихия попала на видео
Под Херсоном пронесся смерч: стихия попала на видеоДругие регионы
"Лучше не ездить": еще на одном популярном украинском курорте зафиксировали вспышку COVID-19Другие регионы
В Чернигове маршрутка сбила мужчину: водитель затащил его в салон и уехал (видео)
В Чернигове маршрутка сбила мужчину: водитель затащил его в салон и уехал (видео)Другие регионы
На украинском курорте дельфин устроил яркое представление для туристов: видео
На украинском курорте дельфин устроил яркое представление для туристов: видеоДругие регионы
Минздрав обновил список
Минздрав обновил список "красных" областей: где нельзя смягчать карантинУкраина
В Виннице коронавирус обнаружили у врачей и пациентов медицинского центра
В Виннице коронавирус обнаружили у врачей и пациентов медицинского центраДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять