В Винницкой области в масштабном ДТП погибли четыре человека: первые фото с места

Еще четыре человека пострадали в аварии

В Винницкой области произошло смертельное ДТП – столкнулись автомобиль Opel Zafira и грузовик MAN. Жертвами аварии стали четыре человека.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все случилось утром 23 июля в Литинском районе, на автодороге М-12 вблизи села Лукашевка.

Выяснилось, что в салоне Opel на момент столкновения находились семь человек, четверо из них погибли. Все погибшие были пассажирами легковушки. Водители обоих авто и еще двое пассажиров легковушки получили травмы разной степени тяжести, их госпитализировали.

Кроме того, после столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления полиции и эксперты", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно во Львовской области на трассе Киев-Чоп в ДТП попали три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен.

А на автодороге Киев – Чоп неподалеку от Мукачево в жутком ДТП погибли три человека.

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