Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

В Винницкой области в военной части погиб солдат

24 сентября, 13:09

Военный автомобиль врезался в столб

/ Фото: ГБР

На территории Винницкой области в одной из воинских частей в ДТП погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По предварительной информации, старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем Урал-4320 и в въехал в бетонную электроопору. Военнослужащий, находившийся в кузове автомобиля, погиб.

Дело квалифицировали по ч.1 ст. 145 (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средние или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего) Криминального кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника оперативного командования "Север".

Кроме этого, в Одесской области задержан военнослужащий, который застрелил сослуживца. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины, подозреваемого задержали. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП Винницкая область военная часть военнослужащий

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тройное убийство в Николаеве: у подозреваемого найден крупный арсенал
Тройное убийство в Николаеве: у подозреваемого найден крупный арсеналДругие регионы
Стрельба в Николаеве: на заправке нашли тела трех человек, появились фото и видео
Стрельба в Николаеве: на заправке нашли тела трех человек, появились фото и видеоДругие регионы
В Николаеве девушка устроила на дороге
В Николаеве девушка устроила на дороге "шоу одного актера"Другие регионы
В Черкасской области жестоко убили двоих мужчин: подозреваемые находятся под стражей
В Черкасской области жестоко убили двоих мужчин: подозреваемые находятся под стражейДругие регионы
В Житомирской области в страшном ДТП погибли девять человек, много пострадавших
В Житомирской области в страшном ДТП погибли девять человек, много пострадавшихДругие регионы
Мощный пожар в Полтавской области не могут потушить почти сутки: задействована авиация
Мощный пожар в Полтавской области не могут потушить почти сутки: задействована авиацияДругие регионы

Новости партнеров

Loading...