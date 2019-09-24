В Винницкой области в военной части погиб солдат

/ Фото: ГБР

На территории Винницкой области в одной из воинских частей в ДТП погиб военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По предварительной информации, старший солдат-контрактник не справился с управлением военным автомобилем Урал-4320 и в въехал в бетонную электроопору. Военнослужащий, находившийся в кузове автомобиля, погиб.

Дело квалифицировали по ч.1 ст. 145 (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средние или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего) Криминального кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Винницкого гарнизона.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника оперативного командования "Север".

Кроме этого, в Одесской области задержан военнослужащий, который застрелил сослуживца. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины, подозреваемого задержали. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram