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В Винницкой области во время сноса здания упала бетонная плита: погиб мужчина

23 августа, 18:40

Спасатели доставали тело из-под завала с помощью гидравлического инструмента

/ Фото: ГСЧС

В Винницкой области в результате падения бетонной плиты погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ДСНС в области.

Как стало известно, во время снесения хозяйственной постройки в частном домовладении на улице Льва Толстого в Немирове на 41-летнего мужчину упала бетонная плита.

Спасти его не удалось. С помощью гидравлического инструмента работники Службы спасения достали тело погибшего. После этого передали работникам полиции.

Напомним, ранее в Черкасской области на строительстве многоэтажки в Умани произошла трагедия – несовершеннолетний парень сорвался с высоты и погиб. Было открыто уголовное производство, в ходе которого выяснится, работал ли несовершеннолетний на этой стройке и при каких обстоятельствах произошла трагедия.

Кроме этого, мы писали, что в Польше на строительстве нового газопровода погиб гражданин Украины. Трагический инцидент произошел в населенном пункте Погурска Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. При строительстве нового газопровода огромная труба весом около десяти тонн скатилась в раскоп, где был мужчина. Коллеги-строители пытались ему помочь.

Также, в Харькове стена обрушилась на ограждение, которое придавило случайную прохожую. Строители сносили старое здание на рынке, в результате случился обвал.

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