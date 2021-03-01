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В Винницкой области водитель на внедорожнике сбил насмерть пешехода и скрылся (фото)

1 марта, 15:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы

В поселке Кирнасовка Тульчинского района Винницкой области водитель сбил насмерть 52-летнего мужчину и скрылся с места ДТП.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, водителя уже разыскали. Поврежденный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado злоумышленник спрятал на территории хозяйства своего товарища, а сам с жалобами на состояние здоровья обратился в медицинское учреждение.

В содеянном он сознался, а побег объяснил страхом ответственности.

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Сейчас водитель находится в больнице под охраной полиции. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения — содержание под стражей.

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Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".

За такое правонарушение мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе.

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Также напомним, в Хмельницкой области пьяный полицейский насмерть сбил женщину.

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ДТП жертва полиция Винницкая область
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