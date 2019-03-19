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В Винницкой области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина

Сегодня, 06:00

Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay
В Винницкой области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg Другие регионы Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

В Винницкой области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Смертельный пожар произошел 18 марта в жилом доме в селе Митинци Хмельницкого района. Когда на место прибыли спасатели, огонь успел уничтожить домашние вещи и повредить внутреннюю отделку стен дома на площади 20 квадратных метров.

"Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома было обнаружено мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 37-летний мужчина, который проживал в домовладении", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы. 

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Тег пожар, мужчина, винницкая область, погибший, жилой дом

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