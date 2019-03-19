В Винницкой области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина
Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели
В Винницкой области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Смертельный пожар произошел 18 марта в жилом доме в селе Митинци Хмельницкого района. Когда на место прибыли спасатели, огонь успел уничтожить домашние вещи и повредить внутреннюю отделку стен дома на площади 20 квадратных метров.
"Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома было обнаружено мужчины без признаков жизни. Погибшим оказался 37-летний мужчина, который проживал в домовладении", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар в Хмельницком унес жизнь пожилого курильщика
Спасатели считают причиной возгорания неосторожность при курении
Под Бердянском вспыхнул пожар в частном доме: внутри находилась семья
Семья сумела вовремя выбраться из горящего дома