В Винницкой области вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернате

В Винницкой области, которая попала в список регионов, не готовых к смягчению карантина, вспышку коронавируса зафиксировали в Ярышевском психоневрологическом интернате.
Об этом заявила заместитель главы областной государственной администрации Наталья Заболотная, сообщает официальный сайт ОГА.
По ее данным, первый случай заболевания в учреждении зафиксировали 12 августа у младшей медсестры. Она контактировала с инфицированным человеком и с 5 августа находилась на больничном.
В доме-интернате провели тестирование 41 человека – шестерым работникам и 35 клиентам учреждения. Заболевание подтвердилось у шести человек: одного сотрудника – младшей медсестры, и пяти клиентов.
"Подопечные учреждения, больные COVID-19, госпитализированы для усиленного контроля за состоянием их здоровья. Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно. Еще у 44 сотрудников взяты биоматериалы для анализов на ПЦР. Тестирование продолжится, чтобы охватить всех работников и клиентов учреждения", - добавила Заболотная.
Между тем, в интернате усилили карантин, а ситуацию с заболеванием держат на постоянном контроле.
Также стало известно, что в Винницкой области за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 38 местных жителей. Общее число заболевших в регионе составляет 725 человек, в том числе 48 детей. На стационаре находится 140 пациентов – 137 взрослых и трое детей.
Всего в области зафиксировано 70 летальных случаев, два из них – за последние сутки.
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