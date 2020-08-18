В Винницкой области вспышку коронавируса зафиксировали в психоневрологическом интернате

Инфекцию подтвердили у сотрудницы и пятерых пациентов учреждения

В Винницкой области, которая попала в список регионов, не готовых к смягчению карантина, вспышку коронавируса зафиксировали в Ярышевском психоневрологическом интернате.

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Об этом заявила заместитель главы областной государственной администрации Наталья Заболотная, сообщает официальный сайт ОГА.

По ее данным, первый случай заболевания в учреждении зафиксировали 12 августа у младшей медсестры. Она контактировала с инфицированным человеком и с 5 августа находилась на больничном.

В доме-интернате провели тестирование 41 человека – шестерым работникам и 35 клиентам учреждения. Заболевание подтвердилось у шести человек: одного сотрудника – младшей медсестры, и пяти клиентов.

"Подопечные учреждения, больные COVID-19, госпитализированы для усиленного контроля за состоянием их здоровья. Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно. Еще у 44 сотрудников взяты биоматериалы для анализов на ПЦР. Тестирование продолжится, чтобы охватить всех работников и клиентов учреждения", - добавила Заболотная.

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Между тем, в интернате усилили карантин, а ситуацию с заболеванием держат на постоянном контроле.

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Также стало известно, что в Винницкой области за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 38 местных жителей. Общее число заболевших в регионе составляет 725 человек, в том числе 48 детей. На стационаре находится 140 пациентов – 137 взрослых и трое детей.

Всего в области зафиксировано 70 летальных случаев, два из них – за последние сутки.

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