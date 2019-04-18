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В Винницкой области взрыв разрушил часть жилого дома

Сегодня, 11:40

Причины взрыва выясняют правоохранители

В Гайсине в частном жилом доме произошел взрыв. Часть здания рухнула, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Винницкой области.

Спасателям о взрыве стало известно сегодня в 5:58. Как выяснилось, инцидент произошел на улице 1-го Мая. В здании обрушились наружные стены и перестенки, а также деревянно-глинобитные перекрытия с шиферной кровлей.

"Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал, обстоятельства и причины разрушения сооружения выясняются работниками Национальной полиции", – отметили в ГСЧС.

Напомним, не так давно в Харькове в одной из квартир жилого дома прогремел взрыв . В результате взрыва пострадали 37-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили ожоги 1 и 2 степени тяжести, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Кроме того, ранее в Одесской области в жилом доме взорвался газовый отопительный котел. Часть здания разрушена, хозяина дома с ожогами 2 и 3 степени госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

А в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов.

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Тег взрыв, винницкая область, жилой дом, разрушение , Гайсин

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