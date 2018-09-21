В Винницкой области взрыв разрушил жилой дом: пострадал мужчина

Сегодня, 09:57

Пострадавшего пожилого хозяина дома в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу

Фото: ГЧСЧ в Винницкой области
Фото: ГЧСЧ в Винницкой области

В поселке Турбов Винницкой области произошел взрыв. Рухнул жилой дом, пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Взрыв прогремел сегодня в 6:52 в частном жилом кирпичном доме площадью 80 квадратных метров. На месте происшествия работают 17 человек личного состава ГСЧС, 4 единицы спецтехники и специалисты Национальной полиции.

"При проведении разведки бойцами МПК Турбов под обломками было обнаружено травмированного мужчину, им оказался 71-летний владелец домохозяйства. Его сразу было передано работникам экстренной медицинской помощи и госпитализированы в больницу. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое", – рассказали в ГСЧС.

На данный момент причина взрыва устанавливается.

Напомним, 2 сентября в Закарпатской области в жилом доме прогремел мощный взрыв, здание рухнуло. В результате обрушения травмы получил 56-летний мужчина, который арендовал дом.  

Кроме того, ранее в селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом.  
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