В Винницкой области взрыв разрушил жилой дом: пострадал мужчина

Пострадавшего пожилого хозяина дома в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу

В поселке Турбов Винницкой области произошел взрыв. Рухнул жилой дом, пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Взрыв прогремел сегодня в 6:52 в частном жилом кирпичном доме площадью 80 квадратных метров. На месте происшествия работают 17 человек личного состава ГСЧС, 4 единицы спецтехники и специалисты Национальной полиции.

"При проведении разведки бойцами МПК Турбов под обломками было обнаружено травмированного мужчину, им оказался 71-летний владелец домохозяйства. Его сразу было передано работникам экстренной медицинской помощи и госпитализированы в больницу. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое", – рассказали в ГСЧС.

На данный момент причина взрыва устанавливается.

Напомним, 2 сентября в Закарпатской области в жилом доме прогремел мощный взрыв, здание рухнуло. В результате обрушения травмы получил 56-летний мужчина, который арендовал дом.

Кроме того, ранее в селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом.