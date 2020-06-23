Українська
$ 26,67
29,9
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Другие регионы

В Винницкой области за избиение пасынка мачеху отправили за решетку

23 июня, 03:05

Руслан Ровик Руслан Ровик

За решетку женщину "привел" общественный скандал, вспыхнувший при виде избитого мальчика

В Винницкой области к двум годам лишения свободы приговорили мачеху, которая систематически избивала своего шестилетнего пасынка.

Как сообщили в областной прокуратуре, толчком к рассмотрению дела в суде стал скандал, вспыхнувший в январе 2019 года, когда пассажиры электрички заметили ребенка, на лице которого было множество ссадин и синяков.

"Неравнодушные люди позвонили в полицию. Следствие установило, что шестилетнего пасынка систематически истязала его мачеха. От такой "любви" мальчик получил многочисленные телесные повреждения, в том числе и средней тяжести", - говорится в сообщении.

Во время рассмотрения дела в суде прокуратура настаивала на вынесении приговора в виде реального лишения свободы.

"Приговором Козятинского районного суда Винницкой области обвиняемую приговорили к двум годам лишения свободы. Винницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу защитника, в которой адвокат просил освободить женщину от лишения свободы с испытательным сроком – суд оставил без удовлетворения", - резюмировали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Одессе сотрудник охранного агентства, прибывший по вызову в детский дом, избил двух несовершеннолетних воспитанников. Воспитатели в это время оставили беззащитных детей без присмотра.

Также мы писали, что в Одессе директор областного детского приюта "Свитанок" Инна Ищенко остается на своей должности, несмотря на публичное "увольнение", обещанное руководством ОГА.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
приговор избиение тюрьма лишение свободы мачеха Винницкая область пасынок

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 16 июняУкраина
Поваленные деревья и затопленные дома: что натворила непогода в Винницкой области (фото)
Поваленные деревья и затопленные дома: что натворила непогода в Винницкой области (фото)Другие регионы
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льгот
Бесплатный проезд в Украине: кого могут оставить без льготЭкономика
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщик
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщикПолитика
В Житомирской области еще три смерти от коронавируса: что известно о погибших
В Житомирской области еще три смерти от коронавируса: что известно о погибшихДругие регионы
Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей (карта)
Оставят только треть райцентров: как хотят переделить Украину и что изменится для людей (карта)Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять