В Винницкой области за избиение пасынка мачеху отправили за решетку

В Винницкой области к двум годам лишения свободы приговорили мачеху, которая систематически избивала своего шестилетнего пасынка.

Как сообщили в областной прокуратуре, толчком к рассмотрению дела в суде стал скандал, вспыхнувший в январе 2019 года, когда пассажиры электрички заметили ребенка, на лице которого было множество ссадин и синяков.

"Неравнодушные люди позвонили в полицию. Следствие установило, что шестилетнего пасынка систематически истязала его мачеха. От такой "любви" мальчик получил многочисленные телесные повреждения, в том числе и средней тяжести", - говорится в сообщении.

Во время рассмотрения дела в суде прокуратура настаивала на вынесении приговора в виде реального лишения свободы.

"Приговором Козятинского районного суда Винницкой области обвиняемую приговорили к двум годам лишения свободы. Винницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу защитника, в которой адвокат просил освободить женщину от лишения свободы с испытательным сроком – суд оставил без удовлетворения", - резюмировали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Одессе сотрудник охранного агентства, прибывший по вызову в детский дом, избил двух несовершеннолетних воспитанников. Воспитатели в это время оставили беззащитных детей без присмотра.

Также мы писали, что в Одессе директор областного детского приюта "Свитанок" Инна Ищенко остается на своей должности, несмотря на публичное "увольнение", обещанное руководством ОГА.

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