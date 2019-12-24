В Винницкой области задержали банду аферистов, которые запугивали пенсионеров: как не стать жертвой обмана

Запугивали проклятием – банду серийных аферистов, которые грабили пенсионеров, задержали в Винницкой области. Мошенники обирали селян по всей Украине. Пророчили большие несчастья, а потом предлагали снять порчу. У жительницы Пикова украли 70 тысяч гривен. Как не попасть на крючок изобретательных воров, выяснили новости "Сегодня".

В это село две женщины цыганской национальности приехали на машине. Остановились у первого дома. По легенде хотели купить фасоли, и впоследствии придумали другую. Стали рассказывать, что на доме хозяйки Марии Примчук – порча. Снять ее обещали бесплатно: нужны только куриное яйцо, святая вода и платок. И пока одна мошенница выполняла так называемый ритуал, другая шарила в комнатах.

"Открывает это полотенце. Там это яйцо раздавленное и такая, как палец, ящерка черная. А она там из-под низу держит, да шевелит, она же не живой была там", – рассказывает пострадавшая.

Впоследствии незванные гости заявили, что кроме порчи на доме, есть еще и порча на деньги. Поэтому приказали хозяйке собрать все имеющиеся в доме деньги в одну кучу якобы для еще одного ритуала.

Александр Пидгерський заместитель начальника Калиновского отдела полиции:

"Они объяснили бабушке, что в деньгах большое зло, которое может быть в доме и это зло надо как-то искоренить, как минимум, эти деньги надо снести, снять с них порчу. Они взя все деньги в доме, замотали их в платочек, сняли с них порчу и деньги без порчи выбросили под кровать. А потом, спустя время под кроватью платочек был без денег".

У пенсионерки украли почти 70 тысяч гривен. У ее односельчанки – 23 тысячи гривен. Полицейские мошенников задержали. Выяснили, что те гастролировала банда всей Украине. Чтобы не попасть на крючок воришек, копы советуют даже не вступать с незнакомцами в задушевные беседы. Особенно, когда у ворот просят стакан воды или кусок хлеба. Так проверяют насколько легко человека провести эмоционально. С этого и начинается афера.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также предупреждали, что мошенники разработали новую схему телефонных обманов. Людям приходят SMS, а потом они обнаруживают огромные долги на счету мобильного оператора.

А еще мы разобрались, что будет, если отозваться на объявление мошенников, которые пишут в местные газеты. Миллионные вознаграждения, машины и ценные подарки предлагают тем, у кого цифры в дате рождения образуют так называемое счастливое число.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама