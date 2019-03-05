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В Винницкой области задержали банду вымогателей

Сегодня, 10:59

Преступники вымогали несуществующие долги от местных жителей

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Винницкой области задержали банду вымогателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e37/e68/5c7e37e68c22c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e37/e68/5c7e37e68c22c.jpg Другие регионы Преступники вымогали несуществующие долги от местных жителей

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку, которая вымогала деньги у граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в состав банды входили трое жителей одного из райцентров области. Преступники специализировались на "выбивании" несуществующих долгов у местных жителей. В частности, мужчины, угрожая физическим насилием, требовали от местного коммерсанта 2 тысячи долларов США.

Мужчин задержали на окраине Гайсина после получения очередной части "дани" в размере 500 долларов США. Кроме того, во время задержания у организатора банды изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления", - отметили в СБУ. 

Напомним, недавно в городе Бердичев в Житомирской области правоохранители разоблачили и задержали группу вымогателей

Кроме того, ранее в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку вымогателей во главе с действующим полицейским, в которую также входили бывшие сотрудники органов внутренних дел. 

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Тег СБУ, банда, задержание, вымогательство, винницкая область, вымогатели

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