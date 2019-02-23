Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Винницкой области задержали группу наркодилеров

Сегодня, 14:09

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Винницкой области
Фото: ГУНП в Винницкой области.
В Винницкой области задержали группу наркодилеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/137/f2e/5c7137f2efc76.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/137/f2e/5c7137f2efc76.jpeg Другие регионы Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы

В Ладыжине правоохранители разоблачили в сбыте наркотиков двух мужчин. Преступников задержали, сообщили в пресс-службе ГУНП в Винницкой области.

Как выяснилось, преступники распространяли наркотики в городе. Во время обысков у 30-летних мужчин изъяли 50 доз амфетамина, 40 доз метадона и сверток с марихуаной. Стоимость изъятых наркотиков составляет около 40 тысяч гривен.

"Правонарушители задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Харькове правоохранители разоблачили преступную группировку, которая продавала наркотики в регионе и других областях Украины

Кроме того, ранее в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег банда, задержание, наркодилер, ладыжин, винницкая область

Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области задержали группу наркодилеров". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полтаве наркодилера взяли с поличным

18 февраля, 12:03

Мужчина занимался сбытом опия в городе

В Харькове полицейские разоблачили банду наркодилеров

14 февраля, 15:50

У наркосбытчиков изъяли около 100 килограммов каннабиса

В Житомире накрыли банду торговцев метадоном

31 января, 05:47

В состав преступной группы входили до десяти человек

Сутенерство и наркоторговля: в Черновцах полиция поймала организатора преступной схемы

23 января, 13:40

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

В России проговорились о планах на Зеленского

Канделаки рассказала о закрытой встрече по Украине в Давосе

Диетолог развенчала мифы о кофе

Визит Порошенко: так Израиль еще никого не встречал

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"

"Расползается": свежее фото Крымского моста удивило Сеть
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Сегодня, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Вчера, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Вчера, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Ленивый бег для похудения

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе