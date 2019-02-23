В Винницкой области задержали группу наркодилеров
Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы
В Ладыжине правоохранители разоблачили в сбыте наркотиков двух мужчин. Преступников задержали, сообщили в пресс-службе ГУНП в Винницкой области.
Как выяснилось, преступники распространяли наркотики в городе. Во время обысков у 30-летних мужчин изъяли 50 доз амфетамина, 40 доз метадона и сверток с марихуаной. Стоимость изъятых наркотиков составляет около 40 тысяч гривен.
"Правонарушители задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, не так давно в Харькове правоохранители разоблачили преступную группировку, которая продавала наркотики в регионе и других областях Украины
Кроме того, ранее в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.
Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области задержали группу наркодилеров". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"