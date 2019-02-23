В Винницкой области задержали группу наркодилеров

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Винницкой области.

В Винницкой области задержали группу наркодилеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/137/f2e/5c7137f2efc76.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/137/f2e/5c7137f2efc76.jpeg 2019-02-23T14:09:00+02:00 Другие регионы Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы

В Ладыжине правоохранители разоблачили в сбыте наркотиков двух мужчин. Преступников задержали, сообщили в пресс-службе ГУНП в Винницкой области.

Как выяснилось, преступники распространяли наркотики в городе. Во время обысков у 30-летних мужчин изъяли 50 доз амфетамина, 40 доз метадона и сверток с марихуаной. Стоимость изъятых наркотиков составляет около 40 тысяч гривен.











"Правонарушители задержаны в процессуальном порядке по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Харькове правоохранители разоблачили преступную группировку, которая продавала наркотики в регионе и других областях Украины

Кроме того, ранее в Херсонской области разоблачили канал поставки амфетамина. Копы отметили, что, по ценам "черного рынка", стоимость изъятого наркотика составляет два миллиона гривен.

Также мы писали о том, что в Украине могут декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.

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