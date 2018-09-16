В Винницкой области женщина протащила через весь город собаку, привязанную к такси

Сегодня, 20:59

68-летняя местная жительница вызвала такси для того, чтобы вывезти свою собаку за город и оставить его там

Полиция Винницкой области
Полиция Винницкой области

68-летняя жительница Бершадского района Винницкой области вместе с водителем такси привязали к автомобилю свою собаку и пытались вывезти ее за город. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Отмечается, что 13 сентября жители города Бершадь сообщили в полицию, что по улице города ехал автомобиль "ВАЗ" с привязанным к бамперу собакой. Свидетели происшествия заблокировали автомобиль и заставили правонарушителей отвязать пса.

Установлено, что 68-летняя местная жительница вызвала такси для того, чтобы вывезти свою собаку за город и оставить его там. Водитель автомобиля отказался брать животное в салон, и они решили привязать ее к бамперу, чтобы она бежала позади легковушки. Со слов женщины, из-за своего возраста ей было тяжело ухаживать за животным.

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Сотрудники полиции задокументировали противоправные действия таксиста и женщины, опросили свидетелей происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в июле в Киеве живодер на глазах у детей выбросил щенка из окна. От полученных травм животное погибло на месте.

Кроме того, люди просят наказать живодера, который мучил собаку в Яготине Киевской области. Еще в марте полиция открыла уголовное производство.
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Источник:

"Сегодня"

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