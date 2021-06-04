В Винницкой области женщина за рулем насмерть переехала бывшего и сбежала (фото)

Как оказалось позже, женщина была в состоянии алкогольного опьянения на момент ДТП, ее задержали

В селе Акимовка Оратовской территориальной общины Винницкой области женщина за рулем насмерть сбила бывшего сожителя и скрылась с места преступления. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 43-летняя женщина вместе со своим 71-летним сожителем на авто возвращались домой с дачи. По дороге женщина увидела своего бывшего 50-летнего сожителя и между ними возник конфликт. Тогда женщина села за руль автомобиля и переехала мужчину.

Женщину задержали в другой области. Фото: ГУНП

Правоохранители разыскали женщину в Киевской области. В ее крови было 1,8 промилле алкоголя. Подозреваемую задержали.

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Правоохранители открыли производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения".

По данному факту копы открыли уголовное производство. Фото: ГУНП В тренде Выманивал на дорогу и охотился: в Черновцах парень стрелял в уличных собак (видео)

Виновнице ДТП грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист сбил маленького мальчика.

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Также напомним, на Волыни грузовик насмерть переехал женщину.

Кроме того, в Херсонской области в ДТП пострадали шестеро детей. Подробности в сюжете "Сегодня":