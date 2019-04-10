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В Винницкой ОГА попался крупный взяточник

Сегодня, 12:34

Начальник департамента получал свою "десятину" на тендерах

Задержание в Винницкой ОГА. Фото Нацполиции
Задержание в Винницкой ОГА. Фото Нацполиции.
В Винницкой ОГА попался крупный взяточник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/db9/acb/5cadb9acba8d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/db9/acb/5cadb9acba8d6.jpg Другие регионы Начальник департамента получал свою "десятину" на тендерах

Председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий отстранил сегодня от должности сроком на два месяца директора департамента строительства, градостроительства и архитектуры ОГА Дмитрия Романченко.

Последний является фигурантом дела о вымогательстве и получении неправомерной выгоды от победителей тендеров.

Романченко был задержан вчера около 18 часов при получении около 180 тысяч гривен взятки.

По данным полиции области, задержанный наладил систему получения "откатов" от субъектов хозяйствования.

В ходе следствия было установлено, что фигурaнт вымогает и получает деньги получает от представителей коммерческих структур, которые являются победителями тендеров нa проведение работ зa бюджетные средства. Суммa "отката" составляла 10% от суммы перечисленных средств по aктaх выполненных работ.

Руководитель структурного подразделения обладминистрации задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, двумя днями ранее в Житомире на взятке за оформление инвалидности онкобольному попался чиновник обладминистрации.

Также мы сообщали, чтопри получении взятки был задержан депутат Киевского облсовета.

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Тег взятка, Винница, ОГА

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