В Винницкой ОГА попался крупный взяточник
Начальник департамента получал свою "десятину" на тендерах
Председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий отстранил сегодня от должности сроком на два месяца директора департамента строительства, градостроительства и архитектуры ОГА Дмитрия Романченко.
Последний является фигурантом дела о вымогательстве и получении неправомерной выгоды от победителей тендеров.
Романченко был задержан вчера около 18 часов при получении около 180 тысяч гривен взятки.
По данным полиции области, задержанный наладил систему получения "откатов" от субъектов хозяйствования.
В ходе следствия было установлено, что фигурaнт вымогает и получает деньги получает от представителей коммерческих структур, которые являются победителями тендеров нa проведение работ зa бюджетные средства. Суммa "отката" составляла 10% от суммы перечисленных средств по aктaх выполненных работ.
Руководитель структурного подразделения обладминистрации задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как сообщалось, двумя днями ранее в Житомире на взятке за оформление инвалидности онкобольному попался чиновник обладминистрации.
Также мы сообщали, чтопри получении взятки был задержан депутат Киевского облсовета.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой ОГА попался крупный взяточник". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Николаеве на систематических взятках погорел майор полиции
Мужчина ежемесячно собирал "дань" с местного предпринимателя