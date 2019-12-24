На Волыни в час пик перевернулась маршрутка с пассажирами: есть жертвы

В городе Нововолынск Волынской области произошло масштабное ДТП, количество которых растет по всей стране. Вечером 23 декабря, около 17:30, там столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, в результате чего последняя перевернулась. Об этом сообщает Буг.

Авария произошла на улице Луцкой. Столкнулись легковой автомобиль Skoda и городская маршрутка №6.

По словам очевидцев, Skoda двигалась на скорости по улице Луцкой со стороны Владимира-Волынского, обгоняла поток машин, выехав на встречную.

Маршрутка выезжала из 15-го микрорайона. В час пик в ней было много пассажиров.

На место прибыли две машины "скорой", полиция и спасатели. Как сообщил руководитель пресс-службы Волынской полиции Виктор Гомоль, по предварительным данным, в результате аварии пострадали пять человек. Очевидцы добавляют, что несколько человек были госпитализированы.

Как ранее писали "Сегодня", в Днепровском районе Киева произошло масштабное ДТП – Mitsubishi ASX врезался в Renault, а потом протаранил маршрутку "Богдан". Авария случилась около 20:00 23 декабря на улице Евгения Сверстюка, 52а. Как рассказала водитель Renault, она ехала по улице, а ей навстречу двигался Mitsubishi, который зацепил ее машину и стал уезжать. Но ему это не удалось – уже за поворотом ASX протаранил маршрутку "Богдан". В автобусе на момент столкновения были пассажиры. Шесть из них пострадали, их госпитализировали в больницу. 67-летняя водитель Mitsubishi не пострадала.

Также сообщалось, что в столице столкнулись маршрутка и внедорожник.

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