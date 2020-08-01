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В Запорожской области произошло страшное ДТП: четверо погибших (фото)

1 августа, 13:11

Руслан Ровик Руслан Ровик

На трассе Васильевка - Бердянск столкнулись легковушка и грузовик

В Запорожской области после столкновения легковушки и грузовика погибли четыре человека.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла утром 1 августа на трассе Васильевка – Бердянск.

"Водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения с грузовым автомобилем MАN", – говорится в сообщении.

Четыре человека погибли на месте, еще один пострадавший оказался в больнице.

Для деблокации тел погибших из обломков машин привлекались сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

После ДТП движение по трассе было перекрыто, участок объезжали через соседние населенные пункты.

Напомним, недавно в Одесской области столкнулись две легковушки, жертвами аварии стали шесть человек. Тела погибших из искореженных автомобилей пришлось доставать спасателям.

Кроме того, в селе Здвижевка Бородянского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью.

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ДТП Бердянск Запорожская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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