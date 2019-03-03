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В заповеднике Аскания-Нова торгуют экзотическими животными

Сегодня, 04:29

Степных животных можно приобрести прямо из питомников легально, а покупатели – зоопарки, институты и фермы

В заповеднике Аскания-Нова торгуют экзотическими животными Другие регионы Степных животных можно приобрести прямо из питомников легально, а покупатели - зоопарки, институты и фермы

В заповеднике Аскания-Нова разработали собственную технологию разведения сайгаков. Разводить здесь их стали для сохранения популяции. 30 лет назад из-за браконьерства и контрабанды из двух миллионов сайгаков в мире осталось всего 60 000. Вашингтонская конвенция взяла их под охрану. В Аскании-Новой научились разводить этих парнокопытных. И даже зарабатывать на них.

Продажа сайгаков – основной доход на содержание заповедника, который имеет государственное финансирование, но его недостаточно. За границу животных продают дороже. К примеру, один сайгак стоит иностранным покупателям около 2 тысяч долларов.

В заповеднике можно купить и других животных. Птицы стоят от сотни до 20 000 гривен. Олени, лани, куланы, антилопы, муфлоны и бизоны – от 10 до 40 000 гривен. Самая дорогая – зебра. На них большая очередь – зебра стоит где-то 8 000 долларов.

По словам сотрудников заповедника, так просто рядовому гражданину редкое животное не продадут, а только тем, у кого есть зоосады и надлежащие условия содержания.

Покупатели должны гарантировать, что приобретенное животное будут содержать в надлежащих условиях. Иностранцы покупают для зоопарков и естественных институтов. В Украине берут животных для крупных фермерских хозяйств. Все – независимо от гражданства – подписывают документ, в котором указывают размеры вольеров и будущее меню. А его изучают специалисты заповедника и решают, можно ли продавать животное.

Напомним, в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области готовятся к новому сезону. Рабочие убирают дендрологический парк от хвороста и кустарников. Собранную древесину измельчают: ее хватит, чтобы отопить все помещения в заповеднике.

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Тег животные, заповедник, Аскания-Нова

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