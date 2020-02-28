В Житомире 10-летний мальчик расстрелял прохожего

Мальчик устроился на балконе и решил пострелять по движущимся "целям"

В Житомире копы начали расследование инцидента со стрельбой, в результате которого 38-летний мужчина получил ранение в висок.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, выяснилось, что ранение потерпевшему нанес 10-летний мальчик, который выстрелил из пневматического ружья с балкона своей квартиры.

"В житомирский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу обратился житель областного центра с повреждением в области виска. Врачи зафиксировали гематому и обнаружили в ней шарик от пневматического оружия", – говорится в сообщении.

Мужчина добавил, что ранение он получил, находясь недалеко от многоэтажки – он почувствовал резкую боль в виске и понял, что получил ранение.

Проверяя сообщение о вероятном выстреле из окна многоэтажки, полицейские организовали отработку дома – именно так они и разыскали нужную квартиру.

"Как выяснилось, в мужчину попал 10-летний мальчик. На тот момент он находился один дома. В присутствии родителей школьник признался, что нашел в квартире пневматическое ружье и решил испытать его, выстрелив из окна. Оружие принадлежит отцу ребенка", – заявили в полиции.

Сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "хулиганство". Оружие было изъято. Сейчас выясняются причины, по которым ружье хранилось в доступном для ребенка месте.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в центре Днепра произошла перестрелка, в которой принимали участие две группы людей. Тогда три человека получили ранения.

Очевидцами инцидента стали десятки людей, причем участники перестрелки совершенно не стеснялись тем, что их снимали десятки видеокамер.

Некоторые участники перестрелки сумели сбежать, однако в ту же ночь полиция задержала пятерых "стрелков", и провела десятки обысков.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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