В Житомире 20 часов тушили масштабный пожар: опубликованы фото и видео

Сегодня, 10:52

Склад готовой продукции Картонного комбината сгорел практически дотла

Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС

В Житомире около шести часов утра спасатели ликвидировали пожар на территории складов Картонного комбината; на борьбу с огнем потребовалось около 20 часов. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, огнем была уничтожена готовая продукция предприятия – бумага в рулонах, лотки под яйца – на площади 800 квадратных метров, а также крыша здания на площади 3000 квадратных метров, также повреждены кабинеты в админздании.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на два цеха с оборудованием. В настоящее время идут работы по разборке конструктивных элементов здания, где могут быть скрытые очаги горения. На месте происшествия работают 9 единиц техники и 37 человек личного состава.

Напомним, пожар начался около 11 часов 18 сентября, сотрудники комбината вызвали спасателей и попытались самостоятельно ликвидировать возгорание.

Видео: Телеканал СК-1

При этом на предприятии заявили, что версию поджога не рассматривают и заверили, что опасных выбросов в атмосферу в ходе пожара не было.

Как мы сообщали, что 17 сентября в Житомирской области вспыхнул пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое мужчин.

А ранее в Брусиловском районе Житомирской области на свалке произошел масштабный пожар. Прибывшие на место бойцы ГСЧС установили, что горят отходы на площади 600 квадратных метров. 
пожар, Житомир, бумага, картон
Источник:

"Сегодня"

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