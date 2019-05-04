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В Житомире агрессивная женщина напала на патрульного

4 мая, 16:25

Злоумышленница ударила полицейского стеклянной бутылкой по голове

Фото: Нацполиция

В Житомире местная жительница напала на полицейского, причинив ему телесные повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Во время патрулирования полицейские на одной из улиц заметили группу людей, которые распивали алкоголь в публичном месте. На замечание правоохранителей компания отреагировала агрессивно. Одна из участниц группы, 32-летняя местная жительница, ударила полицейского стеклянной бутылкой по голове, причинив ему ушибы и резаные раны.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая задокументировала событие, и медиков для оказания помощи патрульному.

Женщину уже задержали. Соответствующие сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Злоумышленнице грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.


Также, в Ивано-Франковской области учителя накинулись на полицейского с кулаками: патрульный остановил машину, за рулем которой был директор школы, а пассажиром – физрук, и после предложения копа пройти тест на содержание алкоголя педагоги начали избивать стража порядка.

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Тег Житомир, злоумышленники, нападение на полицейских, побили

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