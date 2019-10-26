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В Житомире арестовали женщину, которая поддерживала "ДНР"

26 октября, 01:01

Женщина передавала данные об украинских военных

/ Фото: Pixabay

В Житомире суд взял под стражу женщину, которая способствовала деятельности террористической организации т.н. "ДНР".

"Гражданка Украины, уроженка и жительница Донецкой области, разделяя взгляды и цели участников террористической организации "ДНР", в период с апреля 2019 года по настоящее время, способствовала этой террористической организации", – говорится в сообщении пресс-службы Житомирской области.

В частности, злоумышленница собирала и передавала сведения разведывательного характера в отношении дислокации, перемещения сил и средств Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, участвовавших в АТО и в дальнейшем – в ООС на территории Донецкой области.

Суд Житомира применил в отношении задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога сроком на два месяца.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводят следователи Управления СБУ в Житомирской области.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества или без нее.

Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства.

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