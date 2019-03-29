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В Житомире двум участникам АТО "светит" пожизненное заключение из-за отравления и убийства мужчины

Сегодня, 00:16

Мужчины угостили водителя авто кофе, добавив психотропных лекарств, а потом утопили

Фото: Pixabay
В Житомире двум участникам АТО "светит" пожизненное заключение из-за отравления и убийства мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d47/88c/5c9d4788c2362.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d47/88c/5c9d4788c2362.jpg Другие регионы Мужчины угостили водителя авто кофе, добавив психотропных лекарств, а потом утопили

В Житомире будут судить двух участников АТО, подозреваемых в убийстве жителя Хмельницкой области. Материалы дела переданы в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

По данным следствия, осенью 2018 года мужчины остановили на выезде из Николаева автомобиль под управлением 34-летнего жителя Хмельницкой области, который возвращался домой из Бердянска на автомобиле "БМВ" иностранной регистрации.

"Во время очередной остановки пассажиры угостили водителя кофе, добавив психотропных лекарств, из-за чего мужчина заснул. Тогда грабители связали водителя и привезли его на окраину Коростышева в Житомирской области, где, привязав к шее камень, выбросили в водоем в урочище "Каньон" и завладели автомобилем", – говорится в сообщении прокуратуры. Подозреваемым, ранее судимым, грозит от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

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Тег Житомир, утопил, убили, атошник

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