В Житомире экс-офицера Воздушных Сил осудили на шесть лет тюрьмы
Капитан занимался хищением спецтехники, которую применяли для обработки полетной информации
Житомирский районный суд осудил к шести годам тюрьмы бывшего офицера одной из воинских частей Воздушных Сил ВСУ.
Установлено, что в период с декабря 2015 года по февраль 2016 г. капитан ВСУ занимался хищением специальной техники для обработки полетной информации. Такие действия привели к невозможности использовать указанную технику и причинили государству материальный ущерб на сумму более 200 тыс. гривен. Об этом сообщают в военной прокуратуре.
Часть из этой суммы офицер возместил. Однако, во избежание уголовной ответственности, обвиняемый во время судебного заседания не признал своей вины. Также суд постановил взыскать с осужденного причиненный им материальный ущерб.
Ранее в Ровно к 14 годам лишения свободы был приговорен бывший украинский военный за сотрудничество с российскими спецслужбами.
Также в Киевской области приговорили к четырем годам лишения свободы военнослужащего одной из воинских частей Киевской области, который занимал должность радиотелефониста.
Ранее в Днепре задержали и арестовали офицера военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) за уклонение от прохождения военной службы.
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