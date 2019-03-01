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В Житомире экс-офицера Воздушных Сил осудили на шесть лет тюрьмы

Сегодня, 06:18

Капитан занимался хищением спецтехники, которую применяли для обработки полетной информации

Фото: Facebook
В Житомире экс-офицера Воздушных Сил осудили на шесть лет тюрьмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/817/a4d/5c7817a4dc9e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/817/a4d/5c7817a4dc9e4.jpg Другие регионы Капитан занимался хищением спецтехники, которую применяли для обработки полетной информации

Житомирский районный суд осудил к шести годам тюрьмы бывшего офицера одной из воинских частей Воздушных Сил ВСУ.

 Установлено, что в период с декабря 2015 года по февраль 2016 г. капитан ВСУ занимался хищением специальной техники для обработки полетной информации. Такие  действия привели к невозможности использовать указанную технику  и причинили государству материальный ущерб на сумму более 200 тыс. гривен. Об этом сообщают в военной прокуратуре.

Часть из этой суммы офицер возместил. Однако, во избежание уголовной ответственности, обвиняемый во время судебного заседания не признал своей вины. Также суд постановил взыскать с осужденного причиненный им материальный ущерб.

Ранее в Ровно к 14 годам лишения свободы был приговорен бывший украинский военный за сотрудничество с российскими спецслужбами.

Также в Киевской области приговорили к четырем годам лишения свободы военнослужащего одной из воинских частей Киевской области, который занимал должность радиотелефониста.

Ранее в Днепре задержали и арестовали офицера военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) за уклонение от прохождения военной службы.

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Тег суд, Житомир, ВСУ, военный

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