В Житомире перенесли День города из-за дождя

Отмечать теперь будут не в сентябре, а в мае

Фото: Вікіпедія.

В Житомире в ходе вчерашней сессии горсовета утвердили устав городской объединенной общины, где, в частности, сказано, что День города Житомира будут праздновать в третью субботу мая.

Как пишет Житомир.info, прежде житомиряне отмечали этот день в начале сентября.

Как объяснил Житомирской городской голова Сергей Сухомлин, дата празднования Дня города нигде не указана: в исторических документах ее нет, и это, фактически, пожелания жителей.

"Осенью, когда обычно праздновался День города иногда была не очень хорошая погода, у нас с этим были проблемы. Мы каждый раз, вкладывая огромные бюджетные средства в такие праздники, всегда думали: будет дождь или не будет. А на конец мая обычно более хорошая погода и уже заканчивается обучение в школах. Дети с другим настроением, природа расцветает, поэтому было пожелание перенести празднование на весну, третью субботу мая", – сказал Сухомлин.

По новой дате житомиряне будут праздновать День города в этом году, хотя времени на подготовку торжества, как признал мэр, остается очень мало. Связано это еще и с тем, что устав общины собирались принять еще в феврале, но, как водится, с решением затянули.

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