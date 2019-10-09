В Житомире штурмовали квартиру рецидивиста: фото и видео

Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы

В Житомире спецподразделение полиции задержало мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 8 октября в подъезде одной из многоэтажек нашли тело мужчина с разбитой головой. Полицейские выяснили обстоятельства убийства и задержали подозреваемого – одного из жителей дома.

Убитый оказался 59-летним жильцом соседнего дома. Как выяснилось, мужчина время от времени наведывался к подозреваемому. Поскольку он не открывал дверь и забаррикадировался в квартире, мужчину задержали с помощью спецподразделения "ТОР". В квартире нашли вероятные орудия убийства.

"Задержанный – 65-летний мужчина, который неоднократно ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений. Сейчас он дает показания об обстоятельствах убийства. Предварительно, на момент конфликта и погибший, и задержанный находились в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.

Копы проводят досудебное расследование по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить наказание в виде заключения на срок до 15 лет.

Напомним, недавно В городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела, с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась. Проанализировав статистику ГПУ, мы поняли, что выросло число изнасилований, а взятки исчисляются десятками миллионов гривен.

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