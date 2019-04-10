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В Житомире копы задержали банду "домушников"

Сегодня, 11:56

Мужчинам грозит от трех до шести лет лишения свободы

В Житомире копы задержали банду "домушников" Другие регионы Мужчинам грозит от трех до шести лет лишения свободы

В Житомире правоохранители задержали четырех мужчин, которые ограбили квартиру в одном из жилых домов города. Воров поймали с поличным, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Преступников разыскали и задержали после заявления местной жительницы об ограблении квартиры. В банду входили 23-летний житель Бердичева и трое местных жителей в возрасте от 28 до 31 лет.

"По словам хозяев, воры воспользовались их отсутствием и попали в помещение, подобрав ключ к входной двери. Злоумышленники перевернули в квартире все вверх дном и вынесли бытовую технику и личные вещи владельцев", - рассказали в полиции.

Автомобиль, в котором передвигались воры, копы остановили на улице Покровской. В нем они обнаружили похищенные вещи, деньги и набор отмычек. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, не так давно в Житомирской области полицейские разоблачили и задержали группировку воров-домушников, в которую входили трое киевлян. 

Кроме того, ранее в Черниговской области разоблачили и задержали двух мужчина, которые совершили не менее десятка краж из частных домов.

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Тег Житомир, задержание, воры, домушники, разоблачение

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